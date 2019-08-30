Полозов: адвокаты команды военнопленных украинцев не дают никаких комментариев по обмену
КИЕВ. 29 августа. УНН. Адвокат пленных украинский Николай Полозов сообщил, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам, пишет УНН со ссылкой на Facebook-сообщение адвоката.
“В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам”, — указано в сообщении.
“Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены. Благодарим за понимание”, — добавил Николай Полозов, отметив, что это, в первую очередь, в интересах подзащитных.
Добавим, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ откладывается до следующей недели.