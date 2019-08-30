Николай Полозов попросил адвоката "крымских дезертиров" воздерживаться от неуместных комментариев по обмену

КИЕВ. 30 августа. УНН. Адвокат украинский Николай Полозов на своей странице в Facebook попросил адвоката “крымских дезертиров” воздерживаться от “неуместных комментариев” по обмену пленными между Украиной и РФ, пишет УНН.

“И у меня просьба к украинскому адвоката Валентина Рыбина воздержаться от бесконечных неуместных комментариев по т.н. “Обмена”, — отметил он в социальной сети.

Он также призвал: “хоть на миг отвлечься от ловли хайпа на сложную тему. Подумайте о чувствах родных и близких военнопленных и политзаключенных”.

Как писал УНН ранее, адвокат пленных украинцев Николай Полозов сообщил, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по данных обстоятельств.