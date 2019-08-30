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Николай Полозов попросил адвоката "крымских дезертиров" воздерживаться от неуместных комментариев по обмену

Николай Полозов попросил адвоката "крымских дезертиров" воздерживаться от неуместных комментариев по обмену

КИЕВ. 30 августа. УНН. Адвокат украинский Николай Полозов на своей странице в Facebook попросил адвоката “крымских дезертиров” воздерживаться от “неуместных комментариев” по обмену пленными между Украиной и РФ, пишет УНН.

“И у меня просьба к украинскому адвоката Валентина Рыбина воздержаться от бесконечных неуместных комментариев по т.н. “Обмена”, — отметил он в социальной сети.

Он также призвал: “хоть на миг отвлечься от ловли хайпа на сложную тему. Подумайте о чувствах родных и близких военнопленных и политзаключенных”.

Как писал УНН ранее, адвокат пленных украинцев Николай Полозов сообщил, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по данных обстоятельств.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные
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