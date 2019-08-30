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Луценко: моей команде есть чем гордиться

Луценко: моей команде есть чем гордиться

КИЕВ. 30 августа. УНН. На представлении нового Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки бывший глава ведомства отметил, что его команде есть чем гордиться и что работа в прокуратуре “никогда не заканчивается”, пишет УНН со ссылкой на прессекретаря Юрия Луценко Ларису Сарган.

В посте она указала, что Юрий Луценко заявил, что: “Уверен, что моей команде есть чем гордиться. Однако работа в Генпрокуратуре никогда не заканчивается. Поэтому желаю новому Генпрокурору и его команде удачи”.

Стоит также напомнить, что Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины о назначении Руслана Рябошапки Генеральным прокурором Украины.

Назначение поддержали 312 народных депутатов.

Добавим, что УНН публиковало его биографические сведения.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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