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В ЕС ожидают продолжения сотрудничества с Украиной при новом правительстве

В ЕС ожидают продолжения сотрудничества с Украиной при новом правительстве

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Европейской комиссии рассчитывают на продолжение сотрудничества с Украиной при новом правительстве во главе с Премьер-министром Алексеем Гончаруком. Об этом сообщил руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер, передает УНН.

"Поздравления Премьер-министру Гончаруку и новому Кабинету министров Украины! Надеемся на продолжение сотрудничества между Украиной и ЕС в интересах людей", - написал он в Twitter.

Напомним, 29 августа Премьер-министром избран Алексей Гончарук.

Также Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Еврокомиссия, сотрудничество
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