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У родных Кольченко нет информации о его местонахождении – СМИ

У родных Кольченко нет информации о его местонахождении – СМИ

Александр Кольченко

КИЕВ. 30 августа. УНН. У родных политзаключенного Александра Кольченко нет информации о его местонахождении после того, как стало известно об украинско-российском обмене, передает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сообщается, что родные Кольченко не располагают информацией о его местонахождении после появлении информации об украинско-российском обмене заключенными, в числе которых называли имя Кольченко.

Мать политзаключенного Лариса Кольченко сообщила, что "привезла сыну вышиванку и футболку с анархистом Нестором Махно".

Напомним, ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

В то же время, появилась информация, что обмен удерживаемыми откладывается до следующей недели.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33".  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".

Источник: УНН
Теги: обмен, политзаключенные, Александр Кольченко
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