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Телефонная беседа Зеленского и Макрона: о чем говорили президенты

Телефонная беседа Зеленского и Макрона: о чем говорили президенты

Эммануэль Макрона и Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрона провели телефонную беседу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"29 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, которая длилась полтора часа", - говорится в сообщении.

По данным прессслужбы, в ходе беседы были обсуждены результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа во французском городе Биарриц.

Зеленский поприветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этому международному площадки в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом, Президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.

Кроме того, Глава государства проинформировал французского коллегу о ситуацию с безопасностью на Донбассе.

В свою очередь, Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудил с Зеленским результаты саммита лидеров стран G7 и, в частности, поздравил украинского лидера с быстрым утверждением состава Кабмина.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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