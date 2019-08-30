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Вышинский находится в Украине - адвокат

Вышинский находится в Украине - адвокат

КИЕВ. 30 августа. УНН. Руководитель “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский находится в Украине. Об этом заявил его адвокат Андрей Доманский журналистам в пятницу, передает УНН.

“Кирилл Вышинский находится в Украини. На данный момент он в Украине”, — сказал Доманский.

Напомним, освобождение руководителя “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену “35 на 35”.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.

Ранее адвокат не исключал возможности переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне. Однако, по его словам, Вышинский заявлений на обмен не написал.

Добавим, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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