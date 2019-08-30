Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 14:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6360
Версия для печати

Богдан представил Генпрокурора Рябошапку коллективу ГПУ

Богдан представил Генпрокурора Рябошапку коллективу ГПУ

фотогалерея

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины состоялось представление Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В пятницу, 30 августа 2019 года, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан представил нового руководителя Генеральной прокуратуры Украины Руслана Рябошапку", - указали в ГПУ.

Представляя нового руководителя ведомства, он отметил, что Рябошапка очень профессиональный человек, всю жизнь занимался законодательством в правоохранительной сфере, а также был экспертом Совета Европы.

"Мы надеемся, что теперь все моменты, которые объективно не позволяли эффективно работать, мы можем все вместе преодолеть - это и изменения в законодательство, и настройки работы всех правоохранительных органов на помощь друг другу, а не на противодействие", - отметил Богдан.

Рябошапка поблагодарил за оказанное доверие и назвал своей задачей сделать прокуратуру органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко.

"Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - подчеркнул Генпрокурор.

29 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки Генпрокурором.

Ранее Верховная Рада поддержала постановление о даче согласия на назначение Рябошапки на должность Генпрокурора. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Генпрокурор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.