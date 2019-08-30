Богдан представил Генпрокурора Рябошапку коллективу ГПУ

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины состоялось представление Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В пятницу, 30 августа 2019 года, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан представил нового руководителя Генеральной прокуратуры Украины Руслана Рябошапку", - указали в ГПУ.

Представляя нового руководителя ведомства, он отметил, что Рябошапка очень профессиональный человек, всю жизнь занимался законодательством в правоохранительной сфере, а также был экспертом Совета Европы.

"Мы надеемся, что теперь все моменты, которые объективно не позволяли эффективно работать, мы можем все вместе преодолеть - это и изменения в законодательство, и настройки работы всех правоохранительных органов на помощь друг другу, а не на противодействие", - отметил Богдан.

Рябошапка поблагодарил за оказанное доверие и назвал своей задачей сделать прокуратуру органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко.

"Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - подчеркнул Генпрокурор.

29 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки Генпрокурором.

Ранее Верховная Рада поддержала постановление о даче согласия на назначение Рябошапки на должность Генпрокурора. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.