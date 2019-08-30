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Стало известно, кто придет в ВР на места новых министров

Стало известно, кто придет в ВР на места новых министров

КИЕВ. 30 августа. УНН. Места вновь назначенных членов правительства, которые были избраны народными депутатами ВР 9 созыва, должны занять следующие кандидаты из партийного списка, сообщает УНН.

По результатам внеочередных выборов в парламент по избирательному списку политической партии "Слуга народа" в ВР были избранны 129 нардепов. Так что после сложений депутатских мандатов пятью нардепами, которые получили Потфель в правительстве, в ВР должны пройти 5 человек из партийного избирательного списка начиная с номера 130.

Анатолий Остапенко (№130) родился 1 февраля 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Альфаюрконсалтинг", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует.

Татьяна Цыба (№131) родилась 15 апреля 1977 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, безпартийнa, проживает в Киеве, судимость отсутствует.

Иван Калаур (№132) родился 4 июля 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий кафедрой, Тернопольский национальный экономический университет, беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует.

Юлия Гришина (№133) родилась 16 июня 1978 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, безпартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует.

Ольга Руденко (№134) родилась 29 мая 1979 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95", безпартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, политика, депутаты
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