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В СБУ пообещали сообщить время обмена, когда его определят

В СБУ пообещали сообщить время обмена, когда его определят

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Службе безопасности Украины пообещали сообщить о времени предполагаемого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, когда его определят. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook, передает УНН.

"Еще раз призываю не распространять непроверенную информацию о дате освобождения. Как я и писала утром, переговорный процесс продолжается, когда будет определенное время - обязательно сообщим обществу", - указала Гитлянская.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

При этом в Офисе Президента заявили, что процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Украина, обмен
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