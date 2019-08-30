Климкин поздравил Вадима Пристайко и Дмитрия Кулебу с назначением на должности

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил с назначением на должность своего преемника Вадима Пристайко и Дмитрия Кулебу с назначением на должность вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

“Поздравляю Вадима Пристайко и Дмитрия Кулебы с назначением! Всех остальных, конечно, тоже, но их особо, потому разбираемся уже много лет. Полон надежд на будущее украинской внешней политики и евроинтеграции”, — отметил он в сообщении.

Стоит напомнить, что Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Как писал УНН ранее, Рада утвердила новый состав Кабмина.