Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 16:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14835
Версия для печати

Министр Бородянский представил координаторов Офиса по гуманитарной политике

Министр Бородянский представил координаторов Офиса по гуманитарной политике

Владимир Бородянский

КИЕВ. 30 августа. УНН. В команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины входят не менее 10 координаторов, которые занимаются каждый отдельным направлением. Об этом сообщил новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook, передает УНН.

"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - отметил он и перечислил координаторов направлений:

  • Музеи и заповедники, Мария Задорожная;
  • Спорт, Владимир Шумилин;
  • Кино, Виктория Ярмощук;
  • Медиа и информационная безопасность, Федор Гречанинов;
  • Театр, Андрей Палатный;
  • Музыка, Галина Григоренко;
  • Туризм, Павел Корниенко;
  • Благотворительность и волонтерство, Лера Татарчук;
  • Книги и издательская индустрия, Антон Мартынов;
  • Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий, Александра Дворецкая.

"Мы также находимся в поиске координатора направления Религия, а координатора направления "молодежная политика" объявим дополнительно сегодня", - отметил Бородянский.

"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично, как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине. Также в Офисе работают сервисы, обеспечивающие следующие направления: координация рабочих групп, центр аналитики, в задачи которого входит аудит текущего состояния и коммуникации", - добавил министр.

Напомним, профильный министр Алена Бабак обозначила ключевые приоритеты будущего Министерства развития общин и территорий.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минкульт, министры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.