Министр Бородянский представил координаторов Офиса по гуманитарной политике

КИЕВ. 30 августа. УНН. В команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины входят не менее 10 координаторов, которые занимаются каждый отдельным направлением. Об этом сообщил новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook, передает УНН.

"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - отметил он и перечислил координаторов направлений:

Музеи и заповедники, Мария Задорожная;

Спорт, Владимир Шумилин;

Кино, Виктория Ярмощук;

Медиа и информационная безопасность, Федор Гречанинов;

Театр, Андрей Палатный;

Музыка, Галина Григоренко;

Туризм, Павел Корниенко;

Благотворительность и волонтерство, Лера Татарчук;

Книги и издательская индустрия, Антон Мартынов;

Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий, Александра Дворецкая.

"Мы также находимся в поиске координатора направления Религия, а координатора направления "молодежная политика" объявим дополнительно сегодня", - отметил Бородянский.

"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично, как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине. Также в Офисе работают сервисы, обеспечивающие следующие направления: координация рабочих групп, центр аналитики, в задачи которого входит аудит текущего состояния и коммуникации", - добавил министр.

Напомним, профильный министр Алена Бабак обозначила ключевые приоритеты будущего Министерства развития общин и территорий.