Министр экономического развития Милованов задекларировал налоги в США

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - Тимофей Милованов подал перед вступлением в должность декларацию, в которой указал доходы, расходы и имущество по итогам 2018 года, передает УНН.

Милованов владеет квартирой 30 кв. м. в США, а также третью квартиры площадью 69,7 кв. м. в Киеве. Также у министра есть автомобиль Volvo C30, приобретенный в 2008 году.

Задекларировал ценные бумаги инвестиционной компании Vanguard и международного пенсионного фонда, который предоставляет услуги работникам академических кругов.

В 2018 году Милованов получил вознаграждение члена Совета НБУ в сумме 1291458 грн, а также заработную плату в Университете Питтсбурга - 4324127 грн и Международной общественной организации "Киевский экономический институт" - 1780902 грн. Также в разделе "Доходы" министр задекларировал проценты на сумму более 107 000 грн, грант в размере 141 350 грн, овердрафт на р/с - 1510967 грн, кредитную карточку - 1436115 грн, дивиденды на сумму 92 308 грн.

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Имеет Милованов сбережения в банках: более 22310 долларов и более 426 000 гривен.

Министр подробно задекларировал свои финансовые обязательства и расходы. Так, он указал, что получал займы на сумму около 17 000 долларов, а также оплатил в счет погашения кредитов в общей сложности более 116 000 долларов. Имеет кредитные обязательства на сумму 33 000 долларов.

В своих расходах Милованов задекларировал благотворительные взносы более на сумму 420 000 грн, выплаты по овердрафту 2255316 грн, приобрел ценных бумаг на 387 000 гривен, более 640 000 выплат по кредиткам, а также налоги на сумму более 433 000, уплаченных в США.

Согласно декларации, Милованов является ассоциативным профессором Университета Питтсбурга, Почетным президентом Киевской Школы Экономики, а также научным сотрудником Международной общественной организации "Киевский экономический институт". Является членом общественной организации Вокс Украины.

Напомним, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабмина.