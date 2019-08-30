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Дубилет рассказал, что пошел работать в Кабмин вместо переезда в Лондон

Дубилет рассказал, что пошел работать в Кабмин вместо переезда в Лондон

Дмитрий Дубилет

КИЕВ. 30 августа. УНН. Новоизбранный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласился на предложение занять должность в Кабинете министров, хотя еще недавно планировал переехать жить в Лондон. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность министра Кабинета Министров, и я согласился. Еще недавно я строил великие планы по развитию monobank и Smartass, а также запуску Koto в Британии… Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога. Но вдруг все эти планы как-то отступили на второй план", - сообщил он.

Дубилет добавил, что верит, "что у Украины появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались". "И это очень крутое чувство, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва", - отметил министр.

"Я обещаю, что в составе новой команды под началом Алексея Гончарука сделаю все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок. А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - добавил он.

Напомним, 29 августа Премьер-министром избран Алексей Гончарук.

Также Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, министры
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