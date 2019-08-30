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В "Лефортово" не пустили адвокатов Балуха и Кольченко

В "Лефортово" не пустили адвокатов Балуха и Кольченко

Александр Кольченко

КИЕВ. 30 августа. УНН. В московский следственный изолятор "Лефортово" в России не допустили адвокатов политзаключенных украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Эхо Москвы".

"В московский следственный изолятор Лефортово не допустили адвокатов осужденных украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко", - цитирует издание главу "Агоры" Павел Чиков.

По его словам, администрация СИЗО таким образом нарушила закон.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".

В Офисе Президента 30 августа заявили, что процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности.

Источник: УНН
Теги: Россия, политзаключенные
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