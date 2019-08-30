К украинским политзаключенным пустили посетителей

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинские нардепы Виктор Медведчук и Вадим Рабинович встретились в Москве с осужденными украинскими гражданами Станиславом Клих и Николаем Карпюком, пишет УНН со ссылкой на “112 Украина”.

“Когда это произойдет, все об этом узнают. Я думаю, надо сейчас ждать. И я думаю, что эти ожидания закончатся успешно в первую очередь для тех людей, кто находится в СИЗО “Лефортово”, — сказал Медведчук.

Как сообщал УНН ранее, политик Виктор Медведчук заявил, что окончательная судьба обмена удерживаемых и политзаключенного России режиссера Олега Сенцова еще не решена.

Недавно также стало известно, что адвокат Украинский Николай Полозов на своей странице в Facebook попросил адвоката “крымских дезертиров” воздерживаться от “неуместных комментариев” по обмену пленными между Украиной и РФ.