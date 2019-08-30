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Генпрокурор: чиновников надо привлекать к ответственности еженедельно

Генпрокурор: чиновников надо привлекать к ответственности еженедельно

КИЕВ. 30 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал, что кто-то из чиновников должен быть привлечен к ответственности еженедельно. Об этом он сказал сегодня во время своего представления в Генпрокуратуре, передает корреспондент УНН.

"В смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - сказал Рябошапка.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины состоялось представление Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, чиновник
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