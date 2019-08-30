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"Суд" в Крыму подтвердил расторжение договора аренды собора ПЦУ

"Суд" в Крыму подтвердил расторжение договора аренды собора ПЦУ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Подконтрольный РФ 21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе. Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Суд вчера (29 августа – ред.) состоялся и оставил решение в силе. То есть решение арбитражного суда апелляционный суд оставил в силе. Заседание прошло без адвоката и рассмотрения дополнительных документов, что были поданы в суд. Исходя из того, что происходило, можно понять, что решение суда было записано заранее. Суд просто формально, в очередной раз, зачитал постановление", – сказал архиепископ Климент.

По его словам, на судебном заседании присутствовал сотрудник ФСБ России и это означает, что "решение было написано не судом".

Ранее архиепископ Климент сказал, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Управление Крымской епархии Православной церкви Украины обжаловало решение российского Арбитражного суда Крыма по иску российского Минимущества о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

По словам архиепископа Климента, имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества, было "разграблено и разломано". Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.​

Источник: УНН
Теги: Крым, церковь, ПЦУ
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