МИД России: надеемся, что новое поколение политиков Украины будет адекватным

КИЕВ. 30 августа. УНН. Москва рассчитывает, что “новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, чем их предшественники”. Об этом говорится в распространенном пятницу комментарии МИД РФ, пишет УНН.

“В Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны”, — заявили в министерстве.

“Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности”, — добавили в дипведомстве.

В четверг Верховная рада IX созыва начала работу в пленарном режиме. В ходе заседания был назначен новый премьер-министр Алексей Гончарук, а новый состав кабмина парламент утвердил пакетом.

Как писал УНН, обмен удерживаемыми между Украиной и РФ откладывается до следующей недели.