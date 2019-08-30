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Канада поприветствовала начало работы новой Верховной Рады

Канада поприветствовала начало работы новой Верховной Рады

КИЕВ. 30 августа. УНН. Канада приветствует проведение первой сессии новой Верховной Рады и надеется на дальнейшее сотрудничество с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дела Канады в Twitter, передает УНН.

"Канада приветствует проведение первой сессии новой Верховной Рады Украины и надеется на сотрудничество с Украиной по мере продвижения на пути реформ и построения безопасного и процветающего будущего для всех своих граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, Посол Канады в Украине приветствовал назначение на должность министра образования и науки Украины Анну Новосад, и отметил, что она является выпускницей канадско-украинской программы парламентской стажировки.

Как сообщал УНН, 29 августа во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Канада, Верховная Рада, Украина
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