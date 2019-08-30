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Зеленский предлагает отменить разрешение ВР на задержание нардепа

Зеленский предлагает отменить разрешение ВР на задержание нардепа

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить предоставление разрешения ВР на проведение следственных действий в отношении народных депутатов. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", передает УНН.

Из Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" предложено исключить часть 2 статьи 27, а именно "Обыск, задержание народного депутата или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, когда Верховной Радой Украины дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему.

Также УНН сообщал, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", внесенный в ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает вывод Национальной гвардии из подчинения Министерству внутренних дел в подчинение Главе государства.

Источник: УНН
Теги: закон, Президент, депутаты
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