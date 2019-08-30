Новости: Политика
Пятница, 30 августа 2019, 18:00 • Наталья Кузина • 5745
Зеленский планирует встретиться с новыми министрами 2 сентября
КИЕВ. 30 августа. УНН. В понедельник, 2 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с новым составом Кабинета министров. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад после своего представления в Минобразования, передает корреспондент УНН.
"В понедельник будет первая встреча Президента со всеми министрами", - сказала Новосад.
Ранее Новосад сообщила, что первое заседание нового правительства было неформальным. Его провели около 2 часов ночи.
Напомним, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабмина .
Источник: УНН