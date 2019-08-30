Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 19:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5745
Версия для печати

Зеленский планирует встретиться с новыми министрами 2 сентября

Зеленский планирует встретиться с новыми министрами 2 сентября

КИЕВ. 30 августа. УНН. В понедельник, 2 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с новым составом Кабинета министров. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад после своего представления в Минобразования, передает корреспондент УНН.

"В понедельник будет первая встреча Президента со всеми министрами", - сказала Новосад.

Ранее Новосад сообщила, что первое заседание нового правительства было неформальным. Его провели около 2 часов ночи.

Напомним, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабмина .

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.