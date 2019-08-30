Посол Китая о словах Болтона: Украина не требует наставников извне

КИЕВ. 30 августа. УНН. США не имеют никакого права “нагло вмешиваться” в сотрудничестве Украины и Китая в военной сфере, пишет УНН со ссылкой на слова после КНР Ду Вэя, которые он сказал во время брифинга в китайском посольстве.

“На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между КНР и Украиной... Соединенные Штаты не должны нагло вмешиваться во внешние сношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и КНР... Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в общем будущем Украины и Китая”, — заявил он.

Также глава дипломатической миссии КНР в Украине сказал, что обвинение в сторону Пекина касательно “похищения американских технологий” — нелогичные и неверные, ведь всем своим достижениям Китай “обязан исключительно китайскому народу”.

“Я хочу сказать, что Китай и Украина — дружественные страны и стратегические партнеры”, — подчеркнул он.

Ду Вэй также заявил, что в отличие от США, товарооборот с которыми у Украины достиг отметки 4 млрд долларов — соответствующие цифры с Китаем достигли 10 млрд долларов и “может превзойти данную цифру в этом году”.

Стоит напомнить, что МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанное в Украине.

Как писал УНН накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.