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Президент хочет утверждать план обороны Украины

Президент хочет утверждать план обороны Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 августа. УНН. Проектом закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства, внесенным Президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение ВР, предусматривается введение плана обороны Украины, передает УНН.

План обороны Украины предлагается определить как "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защиты и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

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Согласно законодательным изменениям, план обороны Украины утверждает Президент Украины по представлению Кабмина.

Напомним, Зеленский представил министра обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, Владимир Зеленский
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