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Обнародован текст законопроекта Зеленского об импичменте

Обнародован текст законопроекта Зеленского об импичменте

КИЕВ. 30 августа. УНН. На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент), внесенный на рассмотрение в парламент Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

"Целью и задачами принятия этого законопроекту является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины", - говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается предоставить Верховной Раде полномочия отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Для вынесения на рассмотрение ВР вопроса импичмента предлагается установить процедуру внесения письменного представления, которое должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии, которая будет образовываться в составе народных депутатов (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специального прокурора и специальных следователей.

После принятия решения об обвинении Президента Верховная Рада будет обращаться в Конституционный Суд, который должен дать заключение о соблюдении процедур, и Верховного Суда (который дает заключение, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Напомним, 29 августа Зеленский внес законопроект об импичменте.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, импичмент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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