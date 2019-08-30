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Омбудсмен не справляется: Президент предложил ВР назначить более Уполномоченных

Омбудсмен не справляется: Президент предложил ВР назначить более Уполномоченных

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины
(по уполномоченных Верховной Рады Украины)" предусматривает назначение парламентом Уполномоченных ВР за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах, сообщает УНН.

"Проблема реализации прав и свобод человека и гражданина является без преувеличения самой актуальной из социальных проблем в Украине. Именно поэтому важным является создание действенного и эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине. Очевидно, что одно должностное лицо - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция, не может эффективно выполнять надлежащие ей полномочия", - говорится в пояснительной записке.

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Законопроектом предлагается:

1) закрепить новое полномочия парламента - назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной Рады Украины за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах; заслушивания их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции Украины и законов в соответствующих сферах;

2) установить, что для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада Украины может назначать уполномоченных Верховной Рады Украины, правовой статус которых определяется отдельными законами.

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Целью предложенных законопроектом изменений определяется обеспечение эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, Владимир Зеленский
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