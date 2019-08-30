Каким будет и как должен работать Офис Генпрокурора: обнародован текст законопроекта

КИЕВ. 30 августа. УНН. Проектом закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", внесенным на рассмотрение парламента Президентом Украины Владимиром Зеленским, предложено создание Офиса Генерального прокурора Украины вместо Генеральной прокуратуры Украины, сообщает УНН.

Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины "О прокуратуре", а также в ряд других законов, связанных преимущественно с необходимостью изменения названий органов прокуратуры.

Основными положениями законопроекта являются:

- создать Офис Генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Предоставление Генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

- ликвидация военных прокуратур, но при этом установление права Генерального прокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;

- уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15000 до 10000 человек;

- предоставление Генеральному прокурору полномочий утверждать: стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений относительно ненадлежащего исполнения прокурором, который занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности;

- предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;

- преобразование Национальной академии прокуратуры Украины на Тренинговый центр прокуроров Украины;

- повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Установление ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года, начисляемой исключительно в соответствии с оценкой работы прокурора;

- прокуроры, которые на день вступления в силу Закона занимают должности прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины, прокуратурах могут быть переведены на должность прокурора в Офисе Генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации. Аттестация не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

- аттестация прокуроров проводится кадровыми комиссиями;

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- аттестация прокуроров включает следующие этапы: 1) сдача экзамена в форме анонимного письменного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора; 2) проведение собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для определения уровня владения практическими знаниями и навыками прокуроры выполняют письменное практическое задание. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор освобождается от должности;

- лица, которые не занимали должность прокурора на момент вступления в силу Закона, имеют право, при условии наличия высшего юридического образования и стажа работы в области права, принять участие в открытом конкурсе на вакантные должности прокурора;

- временно, до 1 сентября 2021 года, останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, и устанавливается, что Генеральный прокурор: утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора; определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры; назначает лиц на административные должности в Офисе Генерального прокурора и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры) определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства; определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных Законом Украины "О прокуратуре", о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Ранее Генеральный прокурор Украины Рябошапка объяснил разницу между Генеральной прокуратурой и Офисом прокурора.