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Правительство планирует объединить государственные и коммунальные предприятия в один холдинг - Гончарук

Правительство планирует объединить государственные и коммунальные предприятия в один холдинг - Гончарук

КИЕВ. 30 августа. УНН. Правительство планирует объединить государственные предприятия и коммунальные предприятия в один государственный холдинг. Об этом сообщил новоназначенный Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время общения с журналистами в пятницу, передает УНН.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти государственные предприятия и коммунальные предприятия из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этих "кистей", которые висят. Это все абсолютно ненужное. Из-под Кабмина это нужно убрать . Политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И мы предварительно имеем договоренность с сильным человеком, который возглавит процесс создания этого холдинга", - сказал Гончарук.

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Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможным побороть контрабанду до конца этого года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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