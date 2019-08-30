Сенцова нет ни в "Бутырке", ни в "Лефортово" - СМИ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово". Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, передает УНН.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - сказали в ОНК.

Ранее сообщалось, что осужденный в России за подготовку терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с украинской стороной.

Напомним, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.