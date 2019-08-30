Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 22:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
25695
Версия для печати

Сенцова нет ни в "Бутырке", ни в "Лефортово" - СМИ

Сенцова нет ни в "Бутырке", ни в "Лефортово" - СМИ

Олег Сенцов

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово". Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, передает УНН.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - сказали в ОНК.

Ранее сообщалось, что осужденный в России за подготовку терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с украинской стороной.

Напомним, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Олег Сенцов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.