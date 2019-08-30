В ВРУ зарегистрирован законопроект об улучшении системы Prozorro

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект по улучшению системы Prozorro. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает УНН.

“Роксолана Пидласа с большой группой коллег зарегистрировала наши желанные инициативы по улучшению Prozorro. Этот законопроект № 1076 — новая редакция закона „О публичных закупках“ определенный Зеленским как первоочередной. Если коротко, то это вторая закупочная революция. Он меняет все, что нам и вам больно”, — сообщил Нефедов.

По его словам, законопроект предусматривает обязательность использования Prozorro при закупках от 50 тысяч — это выводит из тени более 250 тыс закупок.

Также законопроект вводит персональную ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов (34-170 тыс грн).

“И многое другое: возможность консультаций с бизнесом со стороны бюджетных учреждений; возможность исправления ошибок в тендерных предложениях течение 24 часов; неценовые критерии оценки предложения и прочее”, — говорится в сообщении.

Напомним, в парламенте уже зарегистрировано менее 48 законопроектов, поданных народными депутатами ВР 9 созыва.