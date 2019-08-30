Президент внес в ВР законопроект об изменениях в Конституцию

КИЕВ. 30 августа. УНН. Проект закона "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, на рассмотрение парламента предлагает расширить перечень субъектов законодательной инициативы, сообщает УНН.

“Перечень субъектов права законодательной инициативы, определен на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти”, — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ.

Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которые предлагается закрепить в Конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины.

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Кроме того, предлагается дополнить Конституцию Украины нормой относительно законодательной процедуры, согласно которой закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины.

Напомним, в парламенте уже зарегистрирован минимум 48 законопроектов, поданных народными депутатами ВР 9 созыва.