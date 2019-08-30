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Дорогу на Мариуполь планируют построить до 18 октября — Гончарук

Дорогу на Мариуполь планируют построить до 18 октября — Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

КИЕВ. 30 августа. УНН. Дорогу на Мариуполь планируют открыть до начала форума, который планируется на 18 октября. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время общения с журналистами в пятницу, передает УНН.

“В этом году для нас невероятно важно построить дорогу на Мариуполь. Помимо всего прочего это для нас, в плане дорог в этом году, задача номер один”, — сказал Гончарук.

По его словам этот город сейчас находится в логистическом острове и чтобы доехать до него стоит потратить чуть ли не сутки.

“Мы планируем провести инвестиционный форум в октябре в Мариуполе. Предварительная дата 18 октября. К этой дате мы планируем открыть туда дорогу. Уже месяц там идет строительство и днем и ночью”, — сказал Гончарук.

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Напомним, Украина получила финансирование в размере 64 млн евро на строительство завода в Мариуполе по производству питьевой воды.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Премьер-министр, дорога
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