Следователь ФСБ незаконно обменивался материалами дела "Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Крыму обменивался материалами дела “Хизб ут-Тахрир”, нарушая нормы уголовного процессуального кодекса. Об этом в комментарии Крим.Реалии рассказал адвокат Сергей Локтев, передает УНН.

“Следователь ФСБ России в Крыму, подполковник Сергей Махнев при допросе 29 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде признал, что получал и в дальнейшем перебрасывал материалы ялтинского „дела Хизб ут-Тахрир“ по электронной почте”, — говорится в сообщении.

Речь идет о расшифровке скрытых видеозаписей, на которых, по версии следствия, шестеро обвиняемых собирались и обсуждали темы, связанные с организацией “Хизб ут-Тахрир”.

“Он подтвердил нам в ходе допроса, что не процессуальным путем получил расшифровку переговоров в электронном виде на свою электронную почту с электронной почты, скорее всего, оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева. А потом со своей почты переслал эти материалы на электронную почту эксперта, в итоге подготовил лингвистическую экспертизу”, — рассказал в комментарии Крим.Реалии адвокат Сергей Локтев.

По мнению защиты, такие действия сотрудника ФСБ нарушают нормы уголовно-процессуального кодекса России.

“Эти расшифровки — это основное доказательство вины подсудимых. Говорить, что в обмене материалами уголовное дело не процессуальным путем нет ничего страшного — это все равно, что хирург вам обрежет две ноги, хотя надо было одну и скажет: ну, ничего страшного. Кроме законной процедуры, должны же еще быть и какие-то принципы морали, когда речь идет о приговорах от 10 лет и выше”, — сказал Локтев.

Следователь ФСБ свой поступок объяснил суда экономией времени. По его словам это было сделано для удобства работы эксперта.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд, что в Ростове-на-Дону, 26 августа продлил на шесть месяцев арест восьми фигурантам второй Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”.