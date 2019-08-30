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Зеленский уволил 16 председателей РГА в Днепропетровской области

Зеленский уволил 16 председателей РГА в Днепропетровской области

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях под номерами 297-312/2019-рп размещенных на сайте Президента Украины, информирует УНН.

Отмечается, что Зеленский уволил глав РГА “в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”.

В частности, распоряжением № 313/2019-рп, Зеленский восстановил в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляду в связи с решением Верховного Суда от 15 августа 2019 года.

Напомним, Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором “Укроборонпрома”.

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Источник: УНН
Теги: РГА, Днепр и Днепропетровская область, Владимир Зеленский
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