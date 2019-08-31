Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 31 августа 2019 04:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4665
Версия для печати

Трамп заявил, что рассматривает вопрос военной помощи Украине

Трамп заявил, что рассматривает вопрос военной помощи Украине

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о военной помощи для Украины рассматривается. Об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. При этом он напомнил, что планировал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу, который впоследствии был отменен, передает УНН.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать сообщения СМИ о прекращении такого рода помощи.

"Мы рассматриваем Украину прямо сейчас", - отметил Трамп.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить оказание военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, однако окончательное решение еще не принято. По данным телекомпании, Трамп неоднократно говорил о возможности такого шага. 

После этих заявлений Трампа, которое приводило издание Politico, в Пентагоне, по данным того же издания, пересмотрели объемы военной помощи США Украине и пришли к выводу, что ее следует продолжать, а Сенатор США Роб Портман поддержал предоставление военной помощи Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгрессмен обвинил Трампа в подстрекательстве Украины вмешательства в выборы в США

Напомним, Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября американский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Несмотря на это, американский лидер отменил запланированный визит в республику из-за приближения на Соединенные Штаты урагана. Во время этого визита, американский президент должен встретиться с Владимиром Зеленским, который поедет в Польшу уже сегодня, 31 августа.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, финансовая помощь, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.