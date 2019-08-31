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США внесли новые санкции против КНДР

США внесли новые санкции против КНДР

КИЕВ. 31 августа. УНН. Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по КНДР двух жителей и три судоходные компании из Тайваня. Об этом сообщил в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, передает УНН.

Кроме того, отмечается в документе, рестрикции были введены против судна под панамским флагом.

Как утверждается в сопроводительном заявлении, внесенные в черные списки физические и юридические лица нарушили введенные ранее санкции. “Минфин будет придерживаться и обеспечивать соблюдение действующего режима санкции США и ООН в отношении физических лиц, организаций и судов, причастных к незаконным перегрузкам с одного судна на другое под флагом Северной Кореи, — сказала заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, которая курирует в ведомстве противодействия терроризму и финансовой разведки. — Судоходные компании, ведущие торговлю с Северной Кореей, подвергают себя значительному риску попасть под санкции, несмотря на их мошеннические методы”.

В отношении КНДР действует строгий на сегодняшний день режим санкций, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были усилены 29 июля.

Напомним, США ввели санкции против иранского супертанкера Adrian Darya 1.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, КНДР
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