В Севастополе чернобыльцы жалуются на плохое медицинское обслуживание оккупационных властей

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Севастополе ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны-ядерщики провели собрание по случаю 70-летия испытания первой атомной бомбы, которая была изготовлена еще в советские времена. Как сообщает корреспондент Крим.Реалии, ветераны жаловались на российское оккупационное правительство Севастополя и плохое медицинское обслуживание, передает УНН.

“В этой стране мы должны всего добиваться. В кабинет не пригласят и не дадут. Ты должен доказать, что ты не козел, что ты ликвидатор, ядерщик”, — пожаловался участник ядерных испытаний на Новой Земле Анатолий Борисов.

Руководитель общественной организации “Союз „Чернобыль“ Севастополь” Анатолий Олейник возмутился также возмутился состоянием медицины в городе.

“У нас чиновничьи барьеры, хамство в больнице. В 14-м году еще нормально было, в 15-м наехали с материка молодежь борзая, врачи не умеют лечить, чиновники не знают своей работы. В больницу не положат. У нас умер недавно активист, при вскрытии оказалось, что лечили не от того”, — сказал Анатолий Олийнык.

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Представители российской оккупационной власти Севастополя на собрание не явились. Местные СМИ также отсутствовали.

Комментариев департамента здравоохранения города на данный момент нет.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в советском Казахстане прошли первые испытания ядерной бомбы.

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Напомним, в Украине усилен мониторинг радиации после взрыва на полигоне в России.