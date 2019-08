В МИД Канады ожидают сотрудничества с министром Пристайко

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд ожидает сотрудничества с новым главой МИД Украины Вадимом Пристайко. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко - бывшего посла в Канаде - с назначением. Я с нетерпением жду совместной работы с Вами для укрепления основанного на правилах международного порядка + для построения безопасного и процветающего будущего, которого заслуживает украинский народ", - указала она.

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, в том числе Пристайко на посту главы МИД.

Как сообщал УНН, в начале августа главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине.

My congratulations to Ukraine's new Foreign Minister, Vadym Prystaiko - a former ambassador to - on your appointment! I look forward to working with you to strengthen the rules-based int'l order + build the secure & prosperous future that the people of deserve.