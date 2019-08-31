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Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем

Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем

Арсен Аваков

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.

Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.

Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, министры, Слуга народа
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