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Арахамия собирается написать заявление на Луценко в правоохранительные органы

Арахамия собирается написать заявление на Луценко в правоохранительные органы

Давид Арахамия

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что собирается написать заявление в правоохранительные органы на бывшего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко из-за того, что он является акционером сети подпольных казино. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно (о нелегальном игорном бизнесе Юрия Луценко - ред.)", - сказал Арахамия.

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.

Как сообщал УНН, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.

Источник: УНН
Теги: заявления, Юрий Луценко, Слуга народа
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