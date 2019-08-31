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Зеленский: Украина и Польша единым голосом говорят о неприемлемости "Северного потока-2"

Зеленский: Украина и Польша единым голосом говорят о неприемлемости "Северного потока-2"

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина и Польша единым голосом говорят о неприемлемости российского проекта газопровода "Северный поток-2" и выступают за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает УНН.

"Мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток 2" неприемлем и несет в себе угрозы, в том числе и военного характера, для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - указал Президент в Twitter.

Также Зеленский поблагодарил Польшу и польский народ за поддержку Украины.

"Спасибо, что уверенно стоите на защите международного права. Мы высоко ценим принципиальность и решительность польской делегации в Совете Безопасности ООН, ЕС, НАТО и других международных организациях в этих вопросах", - добавил он.

Напомним, Дуда захотел обсудить с Зеленским историческую политику.

Источник: УНН
Теги: Польша, Анджей Дуда, Президент, Северный поток-2, Владимир Зеленский
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