Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 31 августа 2019 16:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6255
Версия для печати

Чтобы прошлое не помешало будущему: Зеленский и Дуда перезагрузят рабочую группу

Чтобы прошлое не помешало будущему: Зеленский и Дуда перезагрузят рабочую группу

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, чтобы трагические эпизоды общего прошлого не помешали строить общее и дружеское будущее. Об этом он сообщил во время совместной с польским коллегой пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондент УНН.

"Прекрасно понимаю, что напряженные отношения между Украиной и Польшей стали для наших недругов прекрасным подарком, а следовательно мы не должны этого делать. Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, президента Польши и президента Украины. Для того, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский встретился с Дудой в формате тет-а-тет.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.