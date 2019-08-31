Чтобы прошлое не помешало будущему: Зеленский и Дуда перезагрузят рабочую группу

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, чтобы трагические эпизоды общего прошлого не помешали строить общее и дружеское будущее. Об этом он сообщил во время совместной с польским коллегой пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондент УНН.

"Прекрасно понимаю, что напряженные отношения между Украиной и Польшей стали для наших недругов прекрасным подарком, а следовательно мы не должны этого делать. Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, президента Польши и президента Украины. Для того, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский встретился с Дудой в формате тет-а-тет.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.