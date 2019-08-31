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Политика санкций против России должна быть продолжена - Дуда

Политика санкций против России должна быть продолжена - Дуда

КИЕВ. 31 августа. УНН. Политика санкций против Российской Федерации должна быть продолжена. Об этом сказал президент Республики Польша Анджей Дуда во время совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондент УНН.

"Сегодня территория Украины оккупирована, Крым, но также Луганская и Донецкая области, эти территории должны быть возвращены к полному контролю Украины, к этому направлению должны идти все действия. Наша позиция в этом контексте по России однозначна, мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права", - сказал он.

По его словам, сегодня эти стандарты международного права не соблюдаются.

"И мы здесь всегда будем стоять бок о бок с Украиной, потому что она должна вернуть свою территориальную целостность", - добавил Дуда.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда, Президент, Владимир Зеленский
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