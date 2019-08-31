КИЕВ. 31 августа. УНН. Польша является вторым крупнейшим торговым партнером Украины в ЕС, и торгово-экономические связи между странами ежегодно растут и будут расти в дальнейшем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Радует, что торгово-экономические связи между нашими странами ежегодно растут и будут расти в дальнейшем. Уже сейчас Польша является нашим вторым крупнейшим торговым партнером в ЕС. Но у потенциала этого сотрудничества нет предела. Поэтому ожидаем активный диалог правительств наших стран в рамках межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. И очень надеемся - я лично надеюсь, - что следующее заседание комиссии состоится в ближайшее время. Мы об этом говорили с Президентом Польши", - сказал Президент.

Зеленский также отметил, что во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности.

Напомним, Зеленский выступил за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США- Украина.