КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве, польская сторона рассчитывает поставлять значительные объемы газа в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dziennik.pl.

"В субботу канцелярия премьер-министра (Польши - ред.) подписала меморандум о газовом сотрудничестве между Польшей, США и Украиной", - говорится в сообщении.

Во время сопутствующей конференции представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский отметил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году.

"В 2021 году мы сможем поставлять значительные объемы газа в Украину, это будет 6 миллиардов кубометров в год", - сообщил Наимский.

Вместе с тем он подчеркнул, что это станет возможным после строительства 110-километрового участка газопровода в Украине, который позволит доставлять голубое топливо из Польши.

"Мы - в Польше - надеемся, что польско-украинский проект интерконнектора удастся завершить вовремя", - сказал адвокат.

Напомним, ранее Президент Зеленский выступил за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина.