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Данилюк: подписание меморандума с Польшей и США является шагом к диверсификации поставок газа

Данилюк: подписание меморандума с Польшей и США является шагом к диверсификации поставок газа

КИЕВ. 31 августа. УНН. Подписание меморандума о газовом сотрудничестве между Украиной, Польшей и США является еще одним шагом к диверсификации поставок газа в Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который подписывал документ с украинской стороны, передает УНН.

"Исторический день. Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину", - отметил Данилюк в Facebook.

Напомним, Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве.

Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Источник: УНН
Теги: США, СНБО, Украина, Польша, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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