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Зеленский предложил ВР отменить "правки Лозового" и позволить "прослушку"

Зеленский предложил ВР отменить "правки Лозового" и позволить "прослушку"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский одним из своих поданных в Верховную Раду законопроектов предлагает отменить внесенные в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс изменения относительно сроков досудебного расследования и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание. Об этом говорится в президентском законопроекте №1009 от 29 августа, передает УНН.

Основными положениями законопроекта, согласно пояснительной записке, является, в частности следующие:

  • предоставление НАБУ и ГБР права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий;
  • изъятие изменений в Кодекс, которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Добавим, в октябре 2017 Верховная Рада одобрила внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс. При принятии закона были учтены поправки депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Они касались, в частности, сроков досудебного расследования. Их назвали "правками Лозового".

Напомним, этим же законопроектом Зеленский предлагает отменить разрешение ВР на задержание нардепа.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Президент, ГБР, УПК, НАБУ, Владимир Зеленский
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