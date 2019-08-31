Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 31 августа 2019 20:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10230
Версия для печати

В США подтвердили возможность введения санкций из-за "Северного потока-2"

В США подтвердили возможность введения санкций из-за "Северного потока-2"

КИЕВ. 31 августа. УНН. Соединенные Штаты рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России в связи с реализацией российского проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, передает УНН со ссылкой на Money.pl.

"Отвечая на вопрос о том, введут ли США дополнительные санкции в отношении Nord Stream II ("Северного потока-2"), я бы сказал, что, скорее всего, да. В администрации США продолжаются переговоры, и (санкции) являются реальным вариантом, который мы будем использовать в случае необходимости", - сказал Перри.

Напомним, ранее в США поддержали проект санкций против "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.