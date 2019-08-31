Зеленский выступил за межпарламентский диалог Украины и Польши

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за активизацию межпарламентского диалога Украины и Польши. Об этом он заявил во время встречи с маршалом сената Республики Польша Станиславом Карчевским во время официального визита в страну, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Стороны выступили за активизацию межпарламентского диалога. Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках трехсторонней межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, сейма Литвы, а также сейма и сената Польши", - указали в ОПУ.

Зеленский пожелал польским парламентариям успехов на выборах в сейм и сенат в октябре этого года.

Перед встречей Президент принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Наагадаемо, Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма.