Президент намерен встретиться с украинской общиной в Варшаве

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский собирается встретиться с украинской общиной в Варшаве во время официального визита в Польшу. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"В Варшаве мы встретимся с представителями украинской общины. Наших в Польше около 2 миллионов. Конечно, со всеми за одну поездку пообщаться нереально. Поэтому будем делать это во время последующих визитов", - отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом Республики Польша Анджеем Дудой обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, чтобы трагические эпизоды общего прошлого не помешали строить общее и дружеское будущее.