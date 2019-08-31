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Президент намерен встретиться с украинской общиной в Варшаве

Президент намерен встретиться с украинской общиной в Варшаве

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский собирается встретиться с украинской общиной в Варшаве во время официального визита в Польшу. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"В Варшаве мы встретимся с представителями украинской общины. Наших в Польше около 2 миллионов. Конечно, со всеми за одну поездку пообщаться нереально. Поэтому будем делать это во время последующих визитов", - отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом Республики Польша Анджеем Дудой обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, чтобы трагические эпизоды общего прошлого не помешали строить общее и дружеское будущее.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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